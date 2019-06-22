لوزان 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واسشهدت مدينة لوزان في سويسرا اليوم حفل توزيع الحلقات الذهبية التي تقدمها اللجنة الأولمبية الدولية سنوياً للمميزين في العمل الأولمبي خلال كل عام بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية وعدد من مسؤولي اللجان الأولمبية حول العالم.وانطلق الحفل باستعراض لفقرات ثقافية وفنية حول البلد المستضيف لهذا الحفل بالإضافة إلى استعراض للمنافسات والألعاب والبرامج الأولمبية التي نظمت خلال العام الماضي والحالي واستعراض أبرز الإنجازات الخاصة بالرياضيين في أولمبياد بيونيس آيرس للشباب الذي احتضنت منافساته جمهورية الأرجنتين وشهدت حصول المملكة على أول ميدالية أولمبية ذهبية عن طريق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه محمد العسيري بالإضافة إلى ميداليتين برونزيتين للعداء محمد المعاوي والرباع علي العثمان.وتخلل الحقل كلمة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ أكد من خلالها أن جميع الجوائز التي قدمت يستحقها الجميع خاصة التي قدمت لوسائل التواصل الاجتماعي الداعمة للألعاب الأولمبية التي تعد شريكة في النجاحات المتواصلة للدورات الأولمبية.//انتهى //22:29ت م0099