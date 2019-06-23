الرياض 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واسانتخبت الجمعية العمومية بنادي الوحدة اليوم سلطان أزهر رئيسًا للنادي حتى عام 2023م بعد تزكيته من قِبل أعضاء الجمعية العمومية العادية خلفًا للرئيس حاتم خيمي الذي انتهت فترة تكليفه.وتألفت قائمة سلطان أزهر من عبدالعزيز محمد عبدالصمد القرشي نائبًا للرئيس، وعضوية كلٍ من عبدالعزيز عبداللطيف الخيمي ، وتوفيق فؤاد أسعد التونسي ، وعبدالله محمود عابد الثقفي ، وفيصل سعيد قايد .// انتهى //00:56ت م0101