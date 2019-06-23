الرياض 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واسزكت الجمعية العمومية لنادي الشباب خالد البلطان لرئاسة مجلس إدارة النادي لمدة 4 أعوام، بعد الانتخابات التي أقيمت في مقر النادي بالرياض اليوم.وتمت تزكية البلطان بعد عدم تقدم أي مرشح لشغل منصب رئيس نادي الشباب، بالإضافة إلى أن الجمعية العمومية تهدف إلى الاستقرار وتحقيق الأهداف التي وضعها البلطان منذ تكليفه برئاسة النادي العام الماضي عقب استقالة أحمد العقيل.// انتهى //01:02ت م0102