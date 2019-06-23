القاهرة 19 شوال ١٤٤٠ هـ الموافق 22 يونيو ٢٠١٩ م واستعادل منتخب مدغشقر مع نظيره الغيني بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بإستاد الإسكندرية في ختام مباريات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر.وتقدم المنتخب الغيني بهدف للاعبه سوري كابا في الدقيقة 34 ليتعادل لمدغشقر اللاعب أنيسيت أندريانا نتيناينا في الدقيقة 49، ثم يتقدم اللاعب كاروليس أندريا ماستينور لمدغشقر بهدف آخر في الدقيقة 55، ليدرك المنتخب الغيني التعادل في الدقيقة 66 عن طريق اللاعب فرانسوا كامانو.وبهذه النتيجة يحتل الفريقان المركز الثاني في المجموعة بنقطة واحدة لكل منهما خلف المنتخب النيجيري.// انتهى //01:12ت م0105