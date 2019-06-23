موسكو 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واستلقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب:" إن كيم جونغ أون قال إنه سيفكر جديًا في محتوى الرسالة المثير للاهتمام"​​​.وكان ترامب أعلن قبل أيام أنه تلقى رسالة مميزة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وألمح إلى قرب لقائهما مجددًا.وأضاف ترامب في تصريح صحفي أدلى به من أمام البيت الأبيض: "اعتقد أن كوريا الشمالية تحظى بإمكانيات مذهلة تحت زعامته (كيم)".يذكر أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أعلن عن استعداد بلاده لعقد قمة ثالثة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره في كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مؤكدًا أن هذا الأمر ممكن تمامًا.// انتهى //02:24ت م0107