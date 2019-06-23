ساو باولو 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واسحسمت البرازيل فوزها مبكرًا بثلاثة أهداف في الشوط الأول في مرمى بيرو قبل أن تنهي المباراة منتصرة 5-صفر اليوم لتبلغ دور الثمانية في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم.وتقدمت البرازيل في الدقيقة 12 عبر كاسيميرو بعد ارتباك أمام المرمى وضاعف روبرتو فيرمينو النتيجة بعد سبع دقائق لاحقة عقب خطأ من الحارس بيدرو جاليسي.وأضاف إيفرتون أفضل لاعب في المباراة الهدف الثالث عندما انطلق لداخل الملعب من اليسار وأطلق تسديدة منخفضة سكنت الزاوية القريبة لمرمى جاليسي، وجعل داني ألفيس النتيجة 4-صفر بعد ثماني دقائق من الشوط الثاني، وسجل البديل ويليان الهدف الخامس بتسديدة ماكرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأخيرة.// انتهى //03:07ت م0108