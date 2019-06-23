نيويورك 19 شوال 1440 هـ الموافق 22 يونيو 2019 م واسضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر المنطقة الواقعة على مسافة 53 كيلومترًا جنوب غربي بويرتو ماديرو في المكسيك فى الساعة 22:31:38 بتوقيت غرينتش.وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم تحديد مركز الزلزال - الذي يبلغ عمقه 38.41 كم - في البداية عند خط العرض 14.4508 درجة شمالاً وخط الطول 92.8307 درجة غربًا.ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.// انتهى //04:07ت م0109