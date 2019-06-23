عام / الصحف السعودية
الأحد 1440/10/20 هـ الموافق 2019/06/23 م واس
الرياض 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى بذكرى اليوم الوطني
«سياسة الإنتاج» تأصيل سعودي يحمي أسواق العالم
العدل: إصدار 15 ألف حكم و26 ألف عملية تنفيذ في أسبوع
«بوابة مكة» تستقطب 49 جهة و6800 متطوع ومتطوعة
المملكة تدين التفجير الإرهابي في العاصمة العراقية
أمير القصيم يوجه بإقامة مهرجان الشنانة السياحي سنوياً
السديس : المملكة دولة الريادة والإحسان في كفالة حقوق الإنسان
وزير الشؤون الإسلامية يستقبل رئيس مجلس علماء باكستان
وفد إماراتي يزور هيئة الهلال الأحمر
المملكة تشارك في اجتماع المانحين لدعم مكتب الأوتشا في إيرلندا
اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب لدعم موازنة السلطة الفلسطينية
التعليم تدعو 312 مرشحاً ومرشحة لمطابقة بياناتهم
عبدالرقيب فتح: الحوثيون سبب تعليق عمليات برنامج الأغذية العالمي
غارات جوية تقتل وتصيب عدة أفراد من طالبان
قوى سودانية تلتقي الوسيط الإثيوبي لمناقشة الانتقال السياسي
إيران المنهارة تسعى لإحراق الجميع.. وواشنطن تبحث خياراتها.. «الضربة الملغاة».. أسباب تراجع ترمب
إسبر وزيراً للدفاع الأميركي
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