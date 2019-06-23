الرياض 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى بذكرى اليوم الوطني«سياسة الإنتاج» تأصيل سعودي يحمي أسواق العالمالعدل: إصدار 15 ألف حكم و26 ألف عملية تنفيذ في أسبوع«بوابة مكة» تستقطب 49 جهة و6800 متطوع ومتطوعةالمملكة تدين التفجير الإرهابي في العاصمة العراقيةأمير القصيم يوجه بإقامة مهرجان الشنانة السياحي سنوياًالسديس : المملكة دولة الريادة والإحسان في كفالة حقوق الإنسانوزير الشؤون الإسلامية يستقبل رئيس مجلس علماء باكستانوفد إماراتي يزور هيئة الهلال الأحمرالمملكة تشارك في اجتماع المانحين لدعم مكتب الأوتشا في إيرلندااجتماع طارئ لوزراء المالية العرب لدعم موازنة السلطة الفلسطينيةالتعليم تدعو 312 مرشحاً ومرشحة لمطابقة بياناتهمعبدالرقيب فتح: الحوثيون سبب تعليق عمليات برنامج الأغذية العالميغارات جوية تقتل وتصيب عدة أفراد من طالبانقوى سودانية تلتقي الوسيط الإثيوبي لمناقشة الانتقال السياسيإيران المنهارة تسعى لإحراق الجميع.. وواشنطن تبحث خياراتها.. «الضربة الملغاة».. أسباب تراجع ترمبإسبر وزيراً للدفاع الأميركي// يتبع //06:02ت م0003