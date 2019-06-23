و أوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( «سول» على خارطة الرؤية السعودية ): يحرص سمو ولـي الـعهد، حفظه الله، على تعزيز قائمة الشراكات الدولية مع مختلف دول العالم المتقدم، وتحديدا تلك الدول التي تميزت تجربتها الاقتصادية بدينامية حيّة، وحققت لذاتها أرقاما متقدمة على خارطة الاقتصاد الـعالمي، ذلـك لأن مهندس الـرؤية الـسعودية صاحب الـسمو الملـكي الأمير محمد بن سلمان يؤمن بأن بناء الشراكات الاقتصادية الدولية هو أحد أهم أبواب صناعة التفرد، ورفع كفاءة التأهيل، الـذي سيفضي بالنتيجة إلـى خلق اقتصاد إنتاجي عالمي منافس قادر على مزاحمة الاقتصادات الكبرى، وهذا ما جعل «سول» العاصمة الكورية الجنوبية على رأس أولويات محطات سموه، وهو في طريقه لحضور قمة مجموعة العشرين (20 ( G في أوساكا اليابانية في 28 - 29 من يونيو الجاري، حيث أشارتْ صحيفة «كوريا نيوز بلس» إلى أن سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الدفاع يعتزم زيارة كوريا الجنوبية أواخر يونيو الجاري، قبل مشاركته في قمة العشرين، حيث من المتوقع أن يعقد سموه اجتماعا مع فخامة الرئيس الكوري «مون جاي» ، كما ينوي سموه حسب الصحيفة زيارة الـوكالـة الوطنية الـكورية للبحث والتطوير في تكنولـوجيا الـدفاع الـتي تدعمها الـدولـة، ومقرها مدينة دايجون، كما سيشارك أيضا في افتتاح ثالث أكبر مصفاة في كوريا الجنوبية تمتلكها شركة أرامكو السعودية في مجمع مصافي التكرير في مدينة أولجو بمقاطعة جيونغسانغ الجنوبية.وواصلت : ولـقراءة أسباب اهتمام سموه الكريم بالشراكة مع كوريا الجنوبية لا بد من الوقوف قليلا أمام محددات الاقتصاد الـكوري، والـذي يحتل المرتبة الـ 14 عالميا من حيث الـناتج المحلـي، والـثاني عشر في تعادل الـقوة الـشرائية، فوق أنها إحدى مفردات مجموعة G20 ، ويعتبر الاقتصاد الـكوري الجنوبي واحدا من أكبر اقتصادات آسيا، ومن أسرع الاقتصادات نموا في العالم، مما عدّه خبراء اقتصاديون كبار «معجزة نهر هان» . من هنا نستطيع أن نتفهّم عناية ربّان الرؤية السعودية، ومهندس تفاصيلها ببناء هذه الشراكات مع مثل هذه الاقتصادات النابهة، وتعزيز حركة التبادلات الاقتصادية والتجارية معها في سياق توجهه لإخراج المملكة من قائمة الاقتصاد الريعي الـذي يتكئ على سلعة واحدة، إلـى المنافسة في قائمة الاقتصاد المنتج الذي يتشارك مع الاقتصادات الكبرى في آسيا والعالم لـصناعة الأمن الاقتصادي، وفتح الأسواق وفرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، لهذا تأتي زيارة العاصمة «سول» إلـى جانب مشاركته، حفظه الله، في قمة أوساكا كإضافة نوعية لاقتصادنا الوطني الواعد بأسمى البشائر.// انتهى //06:03ت م0005