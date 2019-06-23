طرابلس 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تشكيل لجنة تحقيق إداري ومتابعة بشأن واقعة الانهيار الجزئي بعمارة في شارع شوقي وسط العاصمة، والتي أسفرت عن مصرع طفلين.وأشارت إلى لقاء المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة مع قائد عام الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في بنغازى، حيث ناقش الطرفان الأسباب التي أدت إلى حرب العاصمة واندلاع الاشتباكات القائمة حاليًا بين قوات القيادة العامة وقوات حكومة الوفاق، كما تم بحث الوضع الإنساني، وآليات وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي.وتطرقت إلى لقاء غسان سلامه مع عدد من المسؤولين في بلدية بنغازي، وتم بحث التعاون بين الأمم المتحدة والبلدية بخصوص المشاريع الإنمائية في المدينة وجوارها، وإعادة إعمار المناطق المدمرة.ورصدت لقاء حكماء وأعيان طرابلس الكبرى ومناطق الغربية والوسطى والشرقية والجنوبية وتأكيد دعمهم لمبادرة رئيس المجس الرئاسي فايز السراج، لحل الأزمة، مباركين خلال لقاء لهم بمدينة الزاوية جهود المجلس الرئاسي لجمع شمل الليبيين و العمل على إتمام عملية الوفاق بينهم، وسعيه لحقن دماء الليبيين، بإصدار مبادرته الأخيرة.ونوهت صحف ليبيا إلى إعلان السلطات التونسية، عن توافد 50 لاجئًا من ليبيا يوميًا بسبب التطورات الأمنية في طرابلس، وسط احتجاج لاجئين من بلدان أفريقية في محافظة مدنين جنوب البلاد للمطالبة بإعادة توطينهم في بلد آخر بسبب ظروفهم الصعبة، مطالبة المنظمات الأممية بالتدخل لدعم ضحايا اللجوء.// انتهى //07:20ت م0006