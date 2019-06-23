أديس أبابا 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسقال رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد إن رئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار بعد ساعات من محاولة انقلاب فاشلة ضد حكومة ولاية أمهرة.وكانت الحكومة أعلنت الليلة الماضية أن جماعة مسلحة نفذت محاولة انقلاب في أمهرة، ثاني أكبر منطقة من حيث عدد السكان في البلاد.وفيما لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن الوضع الصحي للجنرال، لم يتضح على الفور ما إذا كان رئيس أركان الجيش قتل أم أصيب.ولم يتسن الحصول على أية معلومات بشأن الهجوم المسلح بسبب انقطاع الإنترنت في إثيوبيا.وعدّ مكتب رئيس الوزراء أن محاولة الانقلاب في ولاية أمهرة غير دستورية وتهدف إلى إحباط السلام في البلاد.// انتهى //07:39ت م0007