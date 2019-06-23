نجران 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واستنفذ لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة نجران ، غداً ، برنامج "الملتقى الصيفي الشبابي" لطلاب المرحلة الابتدائية ، وذلك بمقر مدارس مواهب الخليج بحي المخيم.وأوضحت اللجنة أن البرنامج يتضمن العديد من الدورات في أساسيات الحاسب الآلي ، واللغة الإنجليزية ،إضافة إلى تعلم السباحة والأنشطة والمسابقات الرياضية والثقافية.وتأتي الفعالية ضمن برامج اللجنة خلال الإجازة الصيفية التي تستهدف طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة.// انتهى //07:48ت م0009