اجتماعي / تنمية نجران تنفذ برنامج "الملتقى الصيفي" غداً
الأحد 1440/10/20 هـ الموافق 2019/06/23 م واس
نجران 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس
تنفذ لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة نجران ، غداً ، برنامج "الملتقى الصيفي الشبابي" لطلاب المرحلة الابتدائية ، وذلك بمقر مدارس مواهب الخليج بحي المخيم.
وأوضحت اللجنة أن البرنامج يتضمن العديد من الدورات في أساسيات الحاسب الآلي ، واللغة الإنجليزية ،إضافة إلى تعلم السباحة والأنشطة والمسابقات الرياضية والثقافية.
وتأتي الفعالية ضمن برامج اللجنة خلال الإجازة الصيفية التي تستهدف طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة.
// انتهى //
07:48ت م
0009