نجران 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسقام أمين منطقة نجران المهندس، حمد بن حسين عيبان، أمس، بجولة ميدانية على عدد من مشروعات البلدية داخل مدينة نجران.وشملت الجولة تفقد الأعمال الجاري تنفيذها بطريق الملك سلمان، ومشاريع السفلته في حي الأملاح، ودحضة، وحي العريسة، ومشروع درء أخطار السيول بحي الحصين، مطلعا خلالها على سير العمل ونسبة الإنجاز، كما وقف على مشروع التحسين والتجميل لعبارة الخمسين بحي الشرفة، وأعمال السفلته لازدواج طريق حزام الشرفة الشمالي.وشدد آل عيبان على مضاعفة الجهود لتحقق المشاريع الهدف المنشود منها، مع توفير أعلى معايير الجودة في التنفيذ وفق المواصفات الفنية.// انتهى //08:48ت م0011