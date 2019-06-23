رام الله 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال كلمته التي في اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح على رفض ما سمي بـ(صفقة العصر) لأنها تنهي القضية الفلسطينية.وسلطت الصحف الضوء على الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب، الذي سيعقد اليوم ، بمقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث توفير شبكة الأمان المالي ودعم موازنة الحكومة الفلسطينية.وأوردت صحف اليوم خبر تأكيدات منظمة التحرير الفلسطينية، أن مدينة القدس المحتلة تشهد مخططات تهويدية متواصلة تشترك فيها حكومة الاحتلال وبلدية موشيه ليئون والجمعيات الاستيطانية، وتواطئ القضاء الإسرائيلي بهدف تحجيم الوجود الفلسطيني في المدينة، من خلال شن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حربا شاملة على المقدسيين خاصة بالتوسع في عمليات الطرد والتهجير القسري الجماعي.// انتهى //09:22ت م0014