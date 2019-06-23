الباحة 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسرسمت عروض الدمى والشخصيات الكرتونية بمهرجان صيف بلجرشي 40 الفرحة على محيا الأطفال, وذلك من خلال العروض والألعاب والفقرات المسرحية الفكاهية والهادف, حيث نجحت الفعالية في استقطاب العديد من الأطفال وأسرهم من خلال عروض الدمى والشخصيات الكرتونية التفاعلية والشيقة.وقدمت الشخصيات الكرتونية برامج تربوية وتوعوية هادفة وأناشيد تفاعل معها الحضور والأطفال.وأوضح مدير المركز الاعلامي بمهرجان بالجرشي عمر آل جميع، أن فقرات المسرح الخاصة بالأطفال يتم اختيارها بعناية لتعزز مفاهيم المواطنة الصالحة وتعزز قيم الانتماء الوطني وتقدمها بطريقة جاذبة ومحببة لدى الاطفال وأسرهم, مضيفاً بأن المهرجان يشهد يومياً للعديد من الفعاليات والعروض المبهرة.// انتهى //09:35ت م0018