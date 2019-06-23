القاهرة 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بالقمة المصرية الموزمبيقية بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفيليب جاسينتو نيوسي، مبرزة اتفاق الرئيسين على تنسيق جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وتعزيز السلم والأمن في القارة والتوصل إلى تسوية سلمية وحلول إفريقية للنزاعات في القارة.وأشارت إلى توقيع مصر وموزنبيق 3 مذكرات تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين، في المجال الدبلوماسي، والتشاور السياسي، والزراعي والأمن الغذائي.وسلّطت الصحف الضوء على المشاورات المصرية الروسية التي تبدأ غدًا الأثنين بالعاصمة الروسية "موسكو" بصيغة (2+2) بين وزيري دفاع وخارجية البلدين.وتحدثت عن بدء مبعوث رئيسة وزراء بريطانيا لتعزيز التجارة مع مصر جيفري دونالدسون اليوم زيارته إلى البلاد على رأس وفد تجاري رفيع المستوى.ونقلت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أنه سيفرض عقوبات إضافية على إيران لمنعها من امتلاك أسلحة نووية، مشددًا على أن العمل العسكري لا يزال مطروحًا.وواكبت صحف مصر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى إصابة 81 فلسطينيًا بالرصاص الحي والمعدني في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال "مسيرات العودة" الأسبوعية.// انتهى //09:42ت م0020