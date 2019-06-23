أديس أبابا 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسأسفرت العملية الانقلابية في ولاية "أمهرة" في أثيوبيا أمس السبت عن مقتل رئيس الولاية أمباتشو مكونن.وأكد التلفزيون الحكومي أن جنرالاً بالجيش الإثيوبي يقف وراء محاولة الانقلاب في ولاية "أمهرة" شمالي البلاد.وذكرت وسائل إعلام محلية أن مستشار رئيس الولاية قتل خلال المحاولة انقلاب في الولاية.وكانت السلطات الإثيوبية أعلنت مساء السبت أن جماعة مسلحة نفذت "محاولة انقلاب" في أمهرة.// انتهى //10:09ت م0026