مكة المكرمة 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسنفذ مركز الشعبية بالحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم، برنامج "أسرة واعية"، بحضور مساعدة المديرة التنفيذية للحملة وداد بكر المحمادي، ومساعد مدير العلاقات والإعلام المشرفة الإعلامية بالحملة الدكتورة منى العتيبي، والمنفذة للبرنامج المعلمة ميمونة مدارسي.ويهدف البرنامج إلي تعريف مفهوم الأسرة وتوعية الدارسات بدور الأسرة في بناء المجتمع الواعي، والمخاطر التي تحيط بالأبناء وكيفية تجنبها، وتوعية الدارسات لأهمية التربية على التآلف وتوجيههن لبناء أسرة واعية سعيدة .وتم تقديم شرح مبسط للدارسات عن "الفكر الآمن"، وزرع القيم في نفوس الأبناء وحماية الأبناء من الأفكار الضالة، وحمايتهم مما يبثه الأعداء في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحقيق الاستقرار النفسي والجسدي والذهني لهم، كما تم تقديم أبرز أسباب التآلف التي تصنع معنى الأسرة السعيدة، وقيمة الترابط، وصلة الرحم، ودور الوالدين في التربية والتآلف. بدورها قامت مساعدة المديرة التنفيذية للحملة وداد المحمادي، بزيارة تفقدية للمسار الإداري بالمركز، مطلعة على أعمال المركز والتنظيم الإداري، مؤكدةً على ضرورة الانضباط في الحضور من أجل التمكن من التعلم والاستفادة من الزمن المحدد للحملة الصيفية في تحقيق الأهداف المنشودة.// انتهى //10:23ت م0027