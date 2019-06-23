الأحساء 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسيقيم منتدى الأدب الشعبي التابع لجمعية الثقافة والفنون بالأحساء مساء غدٍ، أمسية شعرية بمشاركة عدد من الشعراء، وذلك على مسرح مركز التأهيل الشامل في الهفوف.وأوضح رئيس منتدى الأدب الشعبي الشاعر راشد القناص، أن هذه الأمسية سيكون لها الأثر الإيجابي في نفوس محبي الشعر بمختلف فنونه، مشيداً بتعاون مركز التأهيل الشامل مع كافة أنشطة الجمعية وتفعيل الشراكة المجتمعية بما يخدم أحساء الثقافة والعلم والأدب، مؤكداً في الوقت ذاته على استمرار الأنشطة والفعاليات بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء.// انتهى //10:24ت م0028