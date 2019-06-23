الدلم 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسقدم مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم خدماته لـ 38141 مراجعاً من أهالي الدلم والقرى والمراكز التابعة لها، خلال العام المنصرم 2018، حيث قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 23302 مراجع، فيما استقبلت أقسام الطوارئ 14839 مراجعاً.وأوضحت صحة الرياض أن المستشفى أجرى 128 عملية جراحية كبرى وصغرى، و43 عملية جراحية ضمن برنامج جراحات اليوم الواحد، كما تم إجراء 95027 فحصاً مخبرياً وشعاعياً، حيث أجرى قسم المختبر 23249 فحصاً مخبرياً، فيما تم إجراء 71778 فحصاً شعاعياً.وفي السياق نفسه بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية العاملة في نطاق المستشفى، والبالغ عددها ثماني مراكز صحية، 130278 مستفيداً خلال عام 2018م.// انتهى //10:39ت م0030