بيشة 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس

حصل مركز طب الأسنان التخصصي بصحة بيشة على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع ثلاثة مقاعد للبورد السعودي في تخصص إصلاح الأسنان.

يذكر أن صحة بيشة تقدم خدماتها لأهالي محافظات بيشة وبالقرن وتثليث والأمواه، وتضم 8 مستشفيات و 80 مركزاً صحياً، إضافة إلى 4 مراكز كلى ومركز للسكري والغدد الصماء ومركز تخصصي لطب الأسنان.

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10:48ت م

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