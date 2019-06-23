المدينة المنورة 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسعقد المكتب التنفيذي لأعمال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في موسم الحج بالمدينة المنورة الاجتماع الثاني، برئاسة المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة قيس بن عبدالحميد المعيقلي، وحضور رؤساء اللجان الإدارية العاملة في موسم الحج، وذلك في مقر الفرع بالمدينة المنورة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة آلية توزيع العاملين في موسم الحج بالمواقع المحددة بالخطة المعتمدة، والتي يرتادها ضيوف الرحمن خلال زيارتهم لمدينة رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ.وأكد المعيقلي أهمية اختيار من هم أهلٌ للقيام بالعمل المناط بهم وفق معايير محددة، من حيث سلامة المعتقد والتوجه، والانضباط، وتقبل التوجيهات من مرؤوسيهم، والتعاون فيما بينهم لضمان إنفاذ الخطة على الوجه المطلوب، وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة؛ لنقل الصورة الحقيقية عن بلادنا، وما تقدمه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من جهود وخدمات لضيوف الرحمن.وأضاف المعيقلي أن هذا الاجتماع يأتي عقب جولات ميدانية شملت الجوامع الكبيرة بالمدينة المنورة "قباء، الميقات، الخندق، القبلتين، سيد الشهداء" المدرجة ضمن الخطة لتكليف منسوبي الفرع، والموظفين المتعاقد معهم للعمل بها خلال موسم حج هذا العام لمعرفة ما تحتاجه من أيدي عاملة يلزم تكليفها بتلك المواقع، موضحاً أن خطة حج هذا العام شملت إضافة أماكن عديدة، كمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومحطة قطار الحرمين الشريفين، ومدن حجاج البر والجو والبحر، وفق المواقع المحددة لفرع الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمختصة لتوزيع إصدارات وكالة الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي، المخصصة لحجاج بيت الله عند وصولهم للمدينة المنورة، وهدية خادم الحرمين الشريفين عند مغادرتهم بلادنا الغالية عبر تلك المنافذ.// انتهى //10:49ت م0034