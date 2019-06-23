الجزائر 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على إعلان كبرى أحزاب المعارضة في البلاد الانخراط في مسار الحوار الوطني الجامع الذي دعت إليه قيادة العليا للجيش مؤخراً من أجل التعجيل بحل الأزمة المستمرة منذ 22 فبراير الماضي.وأبرزت عملية انتخاب قيادة جديدة لاتحاد العمال الجزائريين، برئاسة سليم لعباطشة، خلفا لعبد المجيد سيدي السعيد المحسوب على النظام السابق.وتابعت صحف الأحد تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس رفضه التعامل مع أي حل اقتصادي للقضية الفلسطينية قبل التوصل إلى تسوية سياسية نهائية لها .وبشأن التوتر بين إيران وولايات المتحدة الأمريكية، أخبرت عن زيارة الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية البريطاني، المكلف بشؤون الشرق الأوسط، اندرو موريسون، اليوم إلى طهران.// انتهى //10:54ت م0035