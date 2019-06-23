بغداد 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، اهتمامها بقرار مجلس النواب العراقي، تأجيل التصويت على المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة "الدفاع والداخلية والتربية والعدل" في جلسة مجلس النواب أمس، إلى إشعار آخر, منوهة باستمرار تباين وجهات نظرالكتل السياسية بشأن المرشحين لشغل هذه الوزارات المهمة وعدم توافقها إلى الآن.وأشارت صخف الأحد إلى الاجتماع ‏المشترك الذي عقدته هيئة رئاسة مجلس النواب مع قادة الكتل البرلمانية أمس، الذي تم خلاله التوصل الى قرار برفع فقرة التصويت على استكمال ‏التشكيلة الوزارية المنقوصة من جدول أعمال جلسة البرلمان, وإرجاء البت فيها الى جلسات قادمة.ونوهت بتعهد رئيس ‏الوزراء عادل عبدالمهدي، إرسال أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة إلى البرلمان خلال الأسبوع الحالي "حسب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال جلسة أمس".وتابعت صحف العراق، ملف الدرجات الخاصة المعروض على مجلس النواب حاليًا، منوهة بضرورة الإسراع بالتصويت عليه قبل انقضاء الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، الذي شارف على النهاية.‏//‏ انتهى //10:57ت م0036