تونس 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بترأس وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي وفد بلاده إلى أعمال قمة ضفتي البحر الأبيض المتوسط بمدينة مرسيليا الفرنسية لبحث المشاغل والتحديات التي تواجه المنطقة المتوسطية.وأضافت إلى ذلك تداول الشارع التونسي واغلب الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني بقوة فرضية تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري 2019 م خاصة بعد مصادقة مجلس نواب العشب على التعديلات التي تم إدخالها على القانون الانتخابي .ورصدت الصحف استمرار الاشتباكات العسكرية بين الفرقاء الليبيين حول ضواحي العاصمة الليبية طرابلس وسقوط ما يقارب الخمس آلاف بين قتلى وجرحى منذ بدء الهجوم العسكري على طرابلس , وكتبت في السياق عن تصاعد المخاوف من انفجار الوضع الإنساني من خلال ارتفاع أعداد النازحين مع مؤشرات اطالة حرب طرابلس .وأخبرت عن انعقاد لجنة الامم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وبدعم من منظمة التعاون الاسلامي مؤتمراً دوليًا في جنيف في السابع والعشرين من يونيو الجاري لبحث قضية القدس والحفاظ على الطابع الديني والثقافي للمدينة وأوردت فحوى مؤتمر صحفي للمفوض العام لوكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا "أعرب فيه عن أمله في أن تتمكن الأونروا خلال مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد بنيويورك الأسبوع القادم من توفير مبلغ 2ر1 مليار دولار لتغطية موازنتها لعام 2019 م .وتناولت في موضوعات اخرى نبأ وفاة الرئيس القبرصي السابق ديمتريس خريستوفياس , ومقتل وإصابة عدد من المصرييين في هجوم ارهابي قرب مطار العريش الدولي ,واعتزام القوات الأمريكية إجلاء مئات من جنهودها من العراق .// انتهى //12:14ت م0047