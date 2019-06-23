الرياض 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسدشنت مجموعة "دراجتي السعودية" بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات وجمعية سند الخيرية وبمشاركة الأطفال المصابين بالسرطان أمس الأول، برنامجها في فعالية GBI طواف أوروبا 2019، التي تنظمها المنظمة العالمية التطوعية لركوب الدراجات GBI لتحفيز الرياضيين للعمل التطوعي والخيري، وذلك في مقر جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان بمدينة الرياض.ومن المنتظر أن يقطع أكثر من 25 عضواً من "دراجتي السعودية" في نهاية شهر يونيو الجاري، بمشاركة أكثر من 600 دراج يمثلون 40 دولة من مختلف دول العالم، مسافة 700 كيلومتر بدراجاتهم الهوائية من إيطاليا، مروراً بالنمسا ختاماً بألمانيا.حضر حفل التدشين مدير العمليات والمستشار الفني بالاتحاد السعودي للدراجات عبدالله المزيد، وممثل GBI في الشرق الأوسط معتز بهي الدين، ومؤسس دراجتي السعودية عبدالله الوثلان، ومدير الخدمات و البرامج بجمعية سند الخيرية سعاد الحميدي.وأوضح مؤسس دراجتي السعودية عبدالله الوثلان, أن كل فريق مشارك يحمل رسالة توعوية أثناء الطواف، حيث اختارت مجموعة "دراجتي السعودية" رسالة سامية لدعم أطفال السرطان لهذا العام تحت شعار (لن ننساكم)، بهدف توعية المجتمع بخطورة مرض السرطان وأهمية الوقاية منه، وضرورة الوقوف مع جمعية سند ودعمها للمساعدة في إنجاح برامجها وخططها في مكافحة السرطان والحد منه، مشيراً إلى أن هذه المشاركة هي الثالثة على التوالي التي تشارك فيها المجموعة في هذا الحدث، مقدماً شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في هذا المحفل الدولي.// انتهى //12:16ت م0048