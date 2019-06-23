مكة المكرمة 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسزار المدير العام للغرف التجارية الصناعية في وزارة التجارة والاستثمار يحيى عزان اليوم، مقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، التقى خلالها رجال وسيدات الأعمال بالعاصمة المقدسة والمشاركين في اجتماعات الجمعيات العمومية للغرف التجارية الصناعية.وأوضح عزان أن غرفة مكة المكرمة ستعلن عن الاجتماع الثالث لجمعيتها العمومية خلال الأسبوعين المقبلين، وفقا للوائح المنظمة لذلك، حيث سيضطلع مجلس الإدارة والأمانة العامة بالجهود المطلوبة نحو دعوة المشتركين والمشتركات للحضور والمشاركة في أعمال الجمعية العمومية العادية.وأشار إلى أن الاجتماع يتيح للعضوية معرفة أنواع وسمات الأنشطة التي جرت العام الماضي، وما هي الخطط التي ستنفذ في العام الجديد، ومعرفة الموازنة التقديرية وخطة الغرفة ومبادراتها الجديدة، وأوجه الصرف المالي، وحجم الخطط المنفذة، وتقديم المقترحات والملاحظات أمام الجمعية العمومية.بدوره، أكد الأمين العام لغرفة مكة المكرمة إبراهيم فؤاد برديسي أن اجتماعات الجمعيات العمومية للغرف التجارية الصناعية تمثل مرآة حقيقية لمسار العمل، وتكريس للشفافية والإفصاح، وتشرح تفاصيل الخطط وتنفيذها، إلى جانب الرؤى الجديدة للمراحل المستقبلية.ولفت إلى أهمية مشاركة سيدات ورجال الأعمال في اجتماعات الجمعيات العمومية بالغرف، كونها تتيح لهم فرصة مناقشة القوائم المالية وجميع البنود بشفافية كاملة، والاطلاع على تقارير الأنشطة ومعرفة دور الغرف التجارية الصناعية تجاه رجال وسيدات الأعمال.// انتهى //12:45ت م0052