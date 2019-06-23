سكاكا 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف غدًا، محاضرة توعوية بعنوان " منهج أهل السنة والجماعة في النصيحة والدعوة إلى الله والتحذير من المناهج والجماعات المخالفة "، يلقيها كُلاً من محمد بن علي العبداللطيف، وصالح بن يحي الشراري، وذلك بجامع المهجع بمركز الناصفة.وتأتي هذه المحاضرة ضمن نشاطات الفرع للموسم الحالي لتوعية الناس بأمور دينهم وحياتهم اليومية.// انتهى //12:46ت م0054