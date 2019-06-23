مكة المكرمة 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسضمن الشراكة مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة " موهبة" والإبداع استعدت مدارس دار البشرى بتعليم مكة لإطلاق برنامج موهبة الصيفي المحلي، الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع خلال الفترة من 19/ 10 - إلى 8 / 11 / 1440 هـ ،ويشتمل البرنامج الإثرائي الذي يسعى لتدريب ورعاية الموهوبين من خلال برامج إثرائية متنوعة، ودورات إبداعية متميزة ، على سبع وحدات هي: (الاختراعات – الخوارزمي الصغير – كن عالماً في الفيزياء والهندسة – مهندس المستقبل – طبيب المستقبل -الروبوت- علم الحياة ) .ويهدف البرامج إلى تنمية القدرات العقلية للطلبة الواعدين بالموهبة والإبداع إلى أقصى طاقة ممكنة، وتوجيه هذه القدرات إلى احتياجات المجتمع وأولوياته التنموية، وإتاحة الفرصة للطلاب المتميزين لاكتشاف مجالات أكاديمية وعلمية مهمة وتوجيههم لهذه المجالات، وتنمية مهارات التفكير الإبداعية والنقدية لدى الطلبة، وتنمية المهارات الشخصية والمهارات الاجتماعية.ويستهدف البرنامج مختلف المراحل الدراسية ابتداءً من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث المتوسط ومن مختلف مدارس مكة المكرمة حيث قبلت ( 85 ) طالبًا في البرنامج، وذلك بعد اجتيازهم اختبار القدرات الذي نفذه المركز الوطني للقياس حيث أثبتوا كفاءَتَهم وتميزَهم على أقرانهم في موهبتهم وإبداعهم.يذكر أن البرامج الصيفية المحلية التي ترعاها "موهبة" هي برامج إثرائية تـعـقـد مطلع الإجازة الصيفية للطلاب والطالبات المتميزين لاستثمار طاقاتهم وجهدهم في حدود الإمكانات والمدة الزمنية للبرنامج وتوجيه هذه الطاقات لبناء المجتمع وتـقدمه كما تـنـمي قدراتهم وتساعدهم للوصول بها إلى أقصى حدودها الممكنة في إطار أنشطة علمية متخصصة ومهارات نوعية لتنمية الجوانب الشخصية لديهم (المعرفية ، العقلية، النفسية ، الاجتماعية والبدنية ) وتعزيز مهارات التواصل العلمي والاجتماعي بين الموهوبين .كما توفر فرصة الحصول على خبرات عالية تتعدى ما هو موجود في المناهج الدراسية حيث تثير حماسة الطلاب نحو اكتساب مهارات علمية جديدة، وتمكنهم من التعامل مع التقنية بيسر وسهولة.// انتهى //12:49ت م0056