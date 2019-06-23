سكاكا 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسبدأت جمعية البر الخيرية بالجوف اليوم، توزيع قسائم السلة الغذائية لشهر شوال للعام الحالي لجميع فئات الأسر المسجلة لديها، وذلك بمقر الجمعية بحي المطر، لدى القسمين الرجالي والنسائي خلال أوقات العمل الرسمية.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الخالدي، بأن السلة تحتوي على أهم الأصناف الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة.وأهاب الخالدي، بالمحسنين وأهل الخير بالمنطقة إلى دعم الجمعية والوقوف إلى جانبها لتلبي احتياجات مستفيدها.// انتهى //12:52ت م0057