الخرطوم 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تشدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أن المجلس لا يعمل على فرض رأيه على الشعب السوداني، وتأكيده أنه يستمد قوته من هذا الشعب، وضرورة تشكيل حكومة تسيير أعمال بأسرع وقت ممكن.وأشارت إلى مباركة الرئيس النيجيرى محمد بخاري للمساعي الجارية في الوقت الراهن للتوافق السياسي وتشكيل حكومة مدنية، واستعداد بلاده لإرسال وفد مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.وأخبرت صحف الأحد، عن شن تحالف دعم الشرعية في اليمن، غارات جوية عنيفة على أهداف عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في مديريتي كتاف ورازح الواقعتين شمال وغرب محافظة صعدة.وسلطت الضوء على نفي متحدثان من الجيشين العراقي والأميركي ما تردد أمس عن استعداد القوات الأميركية لإجلاء مئات من موظفي شركتي لوكهيد مارتن وساليبورت جلوبال من قاعدة عسكرية في العراق، يعملون بها متعاقدين.وأولت صحف السودان، اهتماما بمثول أمام الدائرة الخامسة المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، إمام مسجد في العقد الرابع من العمر متهم بالدعوة للانضمام إلى تنظيم إرهابي خارج تراب الجمهورية لارتكاب أعمال إرهابية والتحريض على الكراهية والقتال بواسطة الخطب.// انتهى //12:59ت م0058