الرياض 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسأعلنت جامعة الملك سعود توفر مجموعة من الوظائف الأكاديمية "للرجال والنساء" بمرتبة "أستاذ مساعد, أستاذ مشارك أستاذ، مدرس لغة"، وأخرى بمسمى "باحث" لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة, وذلك للعمل بعدة جهات داخل الجامعة.وأهابت الجامعة لجميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية في الجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa/؛ مشيرةً إلى أن التقديم يبدأ غداً ويستمر لمدة خمسة أيام.// انتهى //13:05ت م0061