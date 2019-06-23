تبوك 20 شوال 1440 هـ الموافق23 يونيو 2019 م واستواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، أعمال الصيانة لجميع المدارس لضمان توفير بيئات مدرسية جاذبة وآمنة في آنٍ واحد، وذلك في إطار خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي المقبل، واستقبال الطلاب والطالبات وعودتهم إلى مقاعد الدراسة بعد انتهاء إجازة الصيف.وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري خلال ترؤسه بمكتبه بالإدارة اليوم اجتماعا بهذا الشأن، أن الإدارة تعمل على جاهزية مدارس المنطقة من مختلف الجوانب لاستقبال الطلاب والطالبات لبدء العام الدراسي الجديد، حرصاً على إيجاد وتوفير بيئة تربوية جاذبة وآمنة للطلبة ومنسوبيها وبما يسهم في بدء عام دراسي متميز ومثالي.وأضاف العُمري, أن المهندسون والمراقبون والفنيون بإدارة شؤون المباني ينفذون زيارات ميدانية للمباني المدرسية خلال إجازة الصيف للشخوص على أوضاعها وتحديد احتياج كل مبنى مدرسي من أعمال الصيانة، ومتابعة مقاولي الصيانة في إنجاز الأعمال المطلوبة من صيانة الكهرباء والسباكة، وكذلك أعمال النظافة، مبيناً أن جميع المباني المدرسية حكومية أو مستأجرة خاضعة لأعمال الصيانة ضمن عقود الصيانة المستمرة.// انتهى //14:08ت م0087