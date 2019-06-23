أبوعريش 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسبدأت أمس، فعاليات البرنامج التدريبي "فذّة" ، الذي ينظمه مركز الفتاة الاجتماعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش، وذلك بمقر المركز.ويهدف البرنامج الذي تستفيد منه أكثر من 23 متدربة ، إلى تأهيل الفتيات على قيادة البرامج الاجتماعية والتطوعية ، وتحسين قدراتهن الفردية واكتشاف مناطق القوة والعطاء لديهن وتأهيلهن لصناعة وإدارة البرامج النسائية الاجتماعية والتطوعية باحترافية ، وتعزيز وتفعيل الأدوار النسائية في القطاع غير الربحي.// انتهى //14:13ت م0090