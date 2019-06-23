اجتماعي / بدء فعاليات برنامج "فذة" التدريبي بمحافظة أبو عرش
الأحد 1440/10/20 هـ الموافق 2019/06/23 م واس
أبوعريش 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واس
بدأت أمس، فعاليات البرنامج التدريبي "فذّة" ، الذي ينظمه مركز الفتاة الاجتماعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش، وذلك بمقر المركز.
ويهدف البرنامج الذي تستفيد منه أكثر من 23 متدربة ، إلى تأهيل الفتيات على قيادة البرامج الاجتماعية والتطوعية ، وتحسين قدراتهن الفردية واكتشاف مناطق القوة والعطاء لديهن وتأهيلهن لصناعة وإدارة البرامج النسائية الاجتماعية والتطوعية باحترافية ، وتعزيز وتفعيل الأدوار النسائية في القطاع غير الربحي.
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14:13ت م
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