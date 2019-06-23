محايل 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واساستقبل رئيس مركز خيم التابع لمحافظة محايل فيصل بن موسى الفاهمي, الزوار الذين قدموا من البوابة الجنوبية المتوجهين لمدينة أبها والمحافظات المجاورة، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية.وأوضح الفاهمي, أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات سمو أمير منطقة عسير, وضمن ميثاق "حسن الوفادة" في دعم السياحة الداخلية واستقطاب الزوار القادمين من خارج المنطقة, مشيراً إلى أن سمو أمير المنطقة حريص على تقديم جميع الخدمات وتوفير سبل الراحة لهم، حاثاً منسوبي المركز على التعاون وخدمة زوار وضيوف المنطقة.// انتهى //14:19ت م0093