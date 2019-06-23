الرياض 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسأعلنت جامعة الملك سعود عن توفر مجموعة من الوظائف الأكاديمية (للرجال والنساء) بمرتبة (أستاذ مساعد, أستاذ مشارك أستاذ، مدرس لغة) وأخرى بمسمى (باحث) لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة, وذلك للعمل بعدة جهات داخل الجامعة.وأهابت الجامعة بالراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة الاطلاع على الشروط المطلوبة على الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية http://dfpa.ksu.edu.sa/ ؛ مشيرةً إلى أن التقديم يبدأ يوم غد الاثنين، ويستمر لمدة خمسة أيام.// انتهى //14:29ت م0096