الرياض 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسأبرم معهد إعداد القادة اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة هارفارد "التعليم المؤسسي"، أحد أكبر الجامعات العالمية في القيادة والإدارة، لتقديم برامج مكثفة تساهم في تعزيز المهارات الإدارية وتمكين القيم القيادية لقيادة المنظمات والإدارات الرياضية بنجاح وتميز.ويأتي هذا التعاون ضمن مساعي الهيئة العامة للرياضة ورؤيتها الشاملة في تطوير منظومة القطاع الرياضي وبناء القدرات والمهارات القيادية والإدارية لمنسوبي الهيئة من الاتحادات والإدارات والأندية الرياضية، إضافة إلى رؤية معهد إعداد القادة ورؤيته الإستراتيجية لتوسيع مساحات التعاون الدولية التي تعود على الشارع الرياضي السعودي بالفائدة والأثر المستدام.// انتهى //14:30ت م0097