الجبيل 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسنفذت بلدية محافظة الجبيل من حملة واسعة لتنظيف الأحياء السكنية والصناعية، استمرت لمدة شهرين استهدفت الشوارع الرئيسة للمحافظة ، وذلك في إطار سعي البلدية إلى الارتقاء بمستوى النظافة في مدينة الجبيل والإسهام في توفير البيئة الصحية للمواطنين والمقيمين.وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن البلدية قامت خلال الحملة برفع أكثر من 19 ألف طن من النفايات، و8400 متر مكعب من الأنقاض ومخلفات بناء مجهولة المصدر ، وذلك ضمن البرنامج المكثف الذي تعمل عليه بلدية محافظة الجبيل طوال العام، بهدف الاهتمام بالنظافة والصحة العامة.وأبان المهندس الدويش أن الحملة شملت كنس الشوارع ومسح الأراضي الفضاء واستبدال الحاويات والبراميل وتعقيم الحاويات بالمبيدات الحشرية ومسح الساحات والأراضي الفضاء ورفع المخلفات الصلبة والأنقاض مجهولة المصدر وإزالة الحشائش، إلى جانب عمل خطة وبرنامج متكامل للحملة ضمن الهوية الجديدة, وأن أعمال النظافة تتم داخل محافظة الجبيل من خلال آليات البلدية التي يبلغ عددها 38 سيارة نظافة و 6 معدات خاصة بأعمال الكنس الآلي الحديث مربوطة بنظام تتبع لمراقبة الضواغط ومساراتها.وأشار إلى أن الحملة تأتي انطلاقا من التزام البلدية بتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة لسكان المدينة بهدف ترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الأحياء السكنية والصناعية إذ باشرت الحملة أعمالها بعدد من الأحياء التي شملت مخطط العريفي ومخطط الجوهرة ومخطط الخالدية ومخطط الحمراء ومخطط غرب المزارع، الصناعية وموقع التشاليح وداخل أحياء المدينة، وذلك في إطار سعي البلدية إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي لدى عامة أفراد المجتمع.وأبان المهندس الدويش أن البلدية تقوم بعمل هوية جديدة لأعمال النظافة تتضمن تخصيص لون معين لملابس العمالة والمعدات في كل قطاع مع نشر رسائل توعوية موضوعة على المركبات المخصصة لجمع النفايات بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي وتحقيق التكامل فيما بين جهود البلدية الميدانية ودور السكان في الحفاظ على جمالية المدينة.وأكد أن البلدية تسعى من خلال الحملة إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي والقضاء على ظاهرة الرمي العشوائي لأنقاض البناء والمخلفات بين الأحياء السكنية والتخلص منها بالطرق السليمة بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة ، حيث شارك الحملة فريق النظافة بكامل معداته وجرى رفع النفايات الصلبة كمخلفات الأشجار داخل إطار المنطقة السكنية وإزالة الأثاث التالف والأخشاب الملقاة بجانب الحاويات ورفع الصناديق الورقية والفلين والأوراق، بالإضافة إلى كنس الشوارع والساحات العامة وتنظيف أحواض الأشجار وغسيل حاويات النفايات ومسح جميع الأراضي الفضاء داخل الحي.ولفت الانتباه إلى أن الحملة شملت مكافحة القوارض والحشرات كالذباب والبعوض ومعالجة التجمعات المائية من خلال الرش السطحي ، حيث تمت هذه العمليات عن طريق عدد من المبيدات، بالإضافة إلى التطهير الجاف والتطهير السائل.// انتهى //14:31ت م0098