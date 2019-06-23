الدمام 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسأسفرت الحملات التفتيشية التي نفذتها بلدية محافظة الخفجي, بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء, على محلات بيع الأسماك بسوق الخضار واللحوم بالمحافظة، عن إتلاف 140 كيلوغراماً من الأسماك الفاسدة، وتحرير 5 مخالفات، وإنذاراً واحداً.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحميداني أن هذه الحملات تأتي للتأكد من التزام المحلات بالاشتراطات الصحية والحفظ والتخزين السليم للأسماك، ووجود رخصة لمزاولة النشاط والشهادات الصحية للعمالة، مشيراً إلى أن جهود البلدية مستمرة بمتابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة وتطبيق الأنظمة والتعاميم الوزارية المهمة في تطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت الغذائية.// انتهى //14:31ت م0099