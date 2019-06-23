أبها 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسفعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير مبادرة "حسن الوفادة" التي أطلقها سمو أمير المنطقة ، من خلال مواقع ضيافة في عدد من المواقع السياحية بعسير.وأوضح مدير عام فرع الهيئة بعسير جابر الشهري أن منسوبو فرع الهيئة فعلوا مبادرة "حسن الوفادة" في عدد من المواقع السياحية بعسير من خلال تقديم المشروبات الباردة والساخنة والتمر والحلوى ، للزوار وقاصدي المواقع السياحية ، بالإضافة إلى توفير المصلى المتنقل المزود بمكبرات صوت وشاشات للعرض ودورات مياه.// انتهى //14:31ت م0100