مكة المكرمة 20 شوال 1440 هـ الموافق23 يونيو 2019 م واسنظّمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام, وبالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، حملة للتبرع بالدم لمنسوبي الأمانة, وذلك تفاعلاً مع الأنشطة والفعاليات المصاحبة لليوم العالمي للتبرع بالدم.ويأتي تنظيم هذه الحملة ضمن الأنشطة الاجتماعية التي تتبناها الأمانة لترسيخ مفاهيم العمل التطوعي بأبعاده الإنسانية وزيادة وعي منسوبيها بأهمية التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة الآخرين وتعزيز بنوك الدم وتشجيع المتبرعين ودعم النشطة الاجتماعية الرامية إلى تعزيز التكاتف بين أفراد المجتمع.وشهدت الحملة التي امتدت على مدار يوم كامل بمسرح الأمانة إقبالاً من قبل الحضور الذين أظهروا تفاعلاً كبيراً للمشاركة في الحملة مما يعكس إيمانهم العميق بأهدافها الإنسانية النبيلة.وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمانة المهندس رائد عبدالله سمرقندي أن إسهام منسوبي مدينة الملك عبدالله الطبية في هذه الحملة كان لها أكبر الأثر في نجاحها، معبراً عن شكره وتقديره لتعاونهم المثمر في تنظيم هذه الحملة وشراكتهم الدائمة في تفعيل برامج التوعية الصحية بالتعاون مع الأمانة.// انتهى //15:27ت م0131