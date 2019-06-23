عدن 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسقام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بزيارة تفقدية للمصابين والجرحى الذين يتلقون العلاج على نفقة المركز في مستشفى البريهي ومستشفى صابر في عدن، للوقوف على أحوالهم الصحية.وجال الفريق على غرف الجرحى متفقداً أوضاعهم الصحية وتبادل الحديث معهم متمنيًا لهم الشفاء العاجل, ومؤكدًا استمرار المركز في تقديم الرعاية لهم حتى يمن الله عليهم بالشفاء ويعودون لحياتهم الطبيعية.وقدم المصابون والجرحى خالص شكرهم وتقديرهم لمركز الملك سلمان للإغاثة على اهتمامه ورعايته لهم.//انتهى//15:28ت م0132