اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,895 كرتونًا من التمور في عدة مديريات بتعز
الأحد 1440/10/20 هـ الموافق 2019/06/23 م واس
تعز 20 شوال 1440 هـ الموافق23 يونيو 2019 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 1,895 كرتونًا من التمور للأسر المتضررة والنازحة في عدة مديريات بمحافظة تعز.
وجرى توزيع 475 كرتونًا في مديرية صالة، و 640 كرتونًا في مديرية القاهرة، و 780 كرتونًا في مديرية المظفر.
ويأتي ذلك في إطار برامج المساعدات الغذائية التي تخصصها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
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15:42ت م
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