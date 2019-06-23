تعز 20 شوال 1440 هـ الموافق23 يونيو 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 1,895 كرتونًا من التمور للأسر المتضررة والنازحة في عدة مديريات بمحافظة تعز.وجرى توزيع 475 كرتونًا في مديرية صالة، و 640 كرتونًا في مديرية القاهرة، و 780 كرتونًا في مديرية المظفر.ويأتي ذلك في إطار برامج المساعدات الغذائية التي تخصصها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.//انتهى//15:42ت م0134