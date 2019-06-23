سقطرى 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 248 كرتونًا من السلال الغذائية في مناطق قنشعيهن- قشرابه - مخرف - رجفن- فاغر وعشرهر وفضضيهن ومبداله- معارقه - بيتوه - كرمهم - غودهن - فرضاحه - فلجناتن - غدانه - مشرب، التابعة لمديرية قلنسية بمحافظة سقطرى، يستفيد منها 191 أسرة.ويأتي ذلك في إطار برامج المساعدات الغذائية التي تخصصها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.// انتهى //15:49ت م0140