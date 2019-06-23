الرياض 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واساُفتتح أمس, المقر الجديد للجنة الأولمبية الدولية، الذي أعيد بناؤه في الموقع السابق في لوزان، بمناسبة الذكرى السنوية الـ125 لتأسيس الهيئة الأولمبية الحاكمة.افتتح رئيس اللجنة الدولية الألماني توماس باخ المبنى الذي شيد على ضفاف بحيرة ليمان, بحضور حوالي 600 ضيف وأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية ورؤساء الاتحادات الدولية والعديد من الأبطال الأولمبيين.وقال باخ للحاضرين : "في هذا اليوم بالذات، قبل 125 عاماً، في 23 يونيو 1894 في جامعة السوربون بباريس، أسس بيار دي كوبرتان اللجنة الأولمبية الدولية وأنشأ الألعاب الأولمبية, لقد رأى بذلك وسيلة لتعزيز السلام بين الأمم والشعوب".وتبلغ مساحة المقر الجديد للجنة الأولمبية 22000 متر مربع، فيما كان المبنى السابق بمساحة 5000 متر مربع، وسيأوي قرابة 500 موظف من اللجنة الأولمبية الدولية تم تقسيمهم على أربعة مواقع.// انتهى //15:51ت م0141