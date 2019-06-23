نجران 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واستواصل الكلية التقنية بنجران، برنامج التهيئة للتدريب التعاوني للمتدربين من المستوى السادس للفصل التدريبي الصيفي، وذلك بمقر الكلية.وأوضح المتحدث الرسمي بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق أن البرنامج الذي يستمر حتى الأربعاء المقبل, ويستهدف 294 متدرباً من المستوى السادس، كما يتضمن عدداً من المحاور أهمها، طريقة التسويق من خلال التدريب التعاوني، وشرح آليات التدريب التعاوني وأهدافه، والسلوك والمواظبة، بالإضافة إلى طريقة إعداد التقارير.وأبان آل عتيق أن البرنامج يأتي ضمن اهتمامات عمادة الكلية بهدف تعريف المتدربين المتوقع تخرجهم بمتطلبات سوق العمل وكيفية الدخول في بيئة العمل والاستفادة من الخبرات المتواجدة بها، مُشيراً إلى أن البرنامج هو جهد مشترك بين الكلية وقطاع العمل الحكومي والخاص، الذي يتيح للمتدرب تطبيق ما اكتسبه خلال فترة تدريبه في الكلية من معارف ومهارات في منشآت قطاع العمل.// انتهى //15:53ت م0142