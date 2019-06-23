الرياض20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسكشفت الهيئة العامة للترفيه عن وصول مشاركات من 162 دولة حول العالم في مسابقتي أجمل الأصوات في تلاوة القران الكريم ورفع الأذان بعد مرور شهر من فتح أبواب التسجيل في 22 مايو الماضي، فيما تجاوز عدد المشاركين 13 ألف مشارك خلال هذه الفترة.وتتواصل أعمال المرحلة الأولى من مسابقتي قراءة القرآن الكريم ورفع الأذان التي تنظمها الهيئة، باستقبال مشاركات المتسابقين من جميع أنحاء العالم، التي ستستمر إلى 22 يوليو المقبل، لتدخل المسابقة مرحلتها الثانية مرحلة التصفية والترشيح بعد ذلك في الفترة من 24 يوليو إلى 23 أغسطس، فيما يتبعها مرحلة التحكيم والأداء الحي من 24 أغسطس إلى 24 سبتمبر، وصولاً للمرحلة الختامية بإعلان وتكريم الفائزين خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر.وتهدف الهيئة من خلال مسابقتي قراءة القرآن الكريم ورفع الأذان التي تبلغ قيمة جوائزها 12 مليون ريال سعودي (3.2 مليون دولار).إلى تقديم تجربة ثرية للعالم عبر تسليط الضوء على تنوع ثقافات العالم الإسلامي، التي تنعكس على أسلوب وطريقة تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان، وتعزيز صورة ومكانة الإسلام والمسلمين دولياً، وتشجيع الناشئة وشباب العالم الاسلامي على الإقبال على تلاوة القرآن الكريم وترتيله، لاكتشاف أجمل أصوات التلاوات وأخشعها، وأجمل أصوات الأذان، إضافة إلى تعريف العالم بوسطية وسماحة الاسلام من خلال إبراز جمالياته وثرائه الذي ينبذ التطرف والتعصب بكافة أشكاله، والتأكيد على عمق ومكانة المملكة في العالم الاسلامية كونها مهوى أفئدة المسلمين من أصقاع الأرض.وبفتح باب التسجيل في المسابقتين منذ إعلان انطلاقتها بلغ عدد المسجلين في الموقع الالكتروني لها 56 ألف شخص، وهو ما يجسد القبول الكبير التي تشهده المسابقتين عند جموع المسلمين, ويمكن التسجيل في المسابقتين والحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل وشروط الاشتراك من خلال الدخول على الرابط التالي: https://quranathanawards.com.// انتهى //15:55ت م0143