القاهرة 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسعقد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة دورته الرابعة والعشرين اليوم بمقر جامعة الدول العربية برئاسة دولة ليبيا التي مثلها خيضر بشير مالك رئيس الهيئة العامة للسياحة بمصر.ورأست وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع المشرف على إدارة التعاون الدولى بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني هيفاء الجديع.وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي في تصريح اليوم أن الاجتماع جاء نتيجة مبادرة قدمها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز حينما كان رئيسًا للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب.وأشار إلى أن الاجتماع ناقش عددًا من البنود خاصة ما يتعلق بتحديث مسودة وثيقة الإستراتيجية العربية للسياحة المقدمة من وزارة السياحة في مصر التي سبق أن أقرتها القمة العربية في بغداد عام 2012، مشيرًا إلى أن المجلس الوزاري العربي للسياحة ارتأى النظر في تحديثها في ضوء المتغيرات والتطورات السياحية العالمية.وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية إن هناك لجنة عربية برئاسة وزيرة السياحة المصرية الدكتورة رانيا المشاط مكلفة بوضع مسودة لتحديث وثيقة الإستراتيجية العربية للسياحة، وقدمت من خلال اللجنة مقترحًا لتحديث الوثيقة وتم تعديل الاسم لتكون لتصبح "إستراتيجية دعم وتنمية السياحة العربية".ونوه بأن الاجتماع تناول تقرير الاجتماع الأول لفريق عمل متابعة تنفيذ مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية، وذلك تنفيذًا للقرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك لوزراء السياحة ووزراء الثقافة في الدول العربية الذي عقد بمكتبة الإسكندرية في 11 ديسمبر 2018.وأفاد أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء السياحة العرب ناقش في اجتماعه اليوم موضوع تفعيل محور المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الإستراتيجية العربية للسياحة والمقدم من هيئة البحرين للسياحة والمعارض بمملكة البحرين، وبما يخدم أهداف المجلس الوزاري العربي للسياحة، وأنشطة العمل السياحي العربي المشترك.ولفت كمال حسن الانتباه إلى أن هناك مقترحًا بأن يكون هناك اجتماعات بين وزراء السياحة والمسؤولين عن الإحصاءات في الدول العربية، مشيرًا إلى ورقة عمل مقدمة من مجلس وزراء الداخلية العرب في هذا الإطار كون أن السياحة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بمسألة الأمن وبالتالي لابد أن يكون هناك تعاون بين وزراء السياحة والداخلية العرب.وخلص القول بأن الاجتماع بحث كذلك التحضير لاجتماع مجلس وزراء السياحة العرب القادم في ديسمبر 2019، ومتابعة قرارات المجالس الوزارية السابقة.وشارك في الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء بالمكتب التنفيذي وهي إضافة إلى المملكة العربية السعودية المغرب ومصر وليبيا وتونس والعراق ومملكة البحرين، والأمانة العامة للجامعة العربية.// انتهى //16:03ت م0145