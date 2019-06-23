المنامة 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسأغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,455.86 نقطة على ارتفاع قدره 0.89 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخِدْمات وقطاع الصناعة.كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 757.11 نقطة على انخفاض قدره 0.24 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 5 ملايين و 310 آلاف و 387 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونًا و 671 ألفًا و 47 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 47 صفقة.وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 95.10% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.// انتهى //16:06ت م0146