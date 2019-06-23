الأحساء 20 شوال 1440 هـ الموافق 23 يونيو 2019 م واسانطلق اليوم, ملتقى رواد الابتكار الصيفي الخاص بالطالبات الموهوبات الذي ينظمه مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية ممثلةً في فاب لاب الأحساء, بالتعاون مع وزارة التعليم برنامجها الوطني مبتكرون 2019, بمشاركة 32 طالبة يمثلن 17 إدارة تعليم حول المملكة وذلك بمقر المؤسسة.ويهدف البرنامج الذي يستمر لمدة خمسة أيام لتعليم المشاركين منهجية الابتكار وتدريبهم على استخدام تقنيات التصنيع الرقمي كالطباعة ثلاثية الأبعاد والقطع بالليزر والبرمجة لتصميم مشاريع ابتكارية تشكّل حلولًا لمشكلات واقعية. كما يسهم الملتقى بطرح مشاريع ابتكارية وطنية وتحفيز الموهوبين لتقديم ابتكارات نوعية.يذكر أن المؤسسة ستنظم معرضًا ختاميًا للبرنامج لعرض المشاريع الابتكارية التي ستنفذها المجموعات المشاركة وسيتم تحكيمها من خلال معايير يحددها المدربون القائمون على الملتقى، وذلك من خلال ثلاث فئات وهي أفضل ابتكار وأفضل تصميم هندسي وأفضل فريق عمل.// انتهى //16:36ت م0151